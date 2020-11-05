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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:08

الصحة الايرانية : وفاة 406 شخصا بفيروس كورونا

الصحة الايرانية : وفاة 406 شخصا بفيروس كورونا
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران السيدة "سيما سادات لاري" ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد، بلغ لحد الان 654 الاف و936 شخصا؛ وبوفاة 604 اخرين من جراء الاصابة بهذا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد ارتفع اجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كورونا في ايران الى 36 الفا و985 حالة.

وفي مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس حول اخر المستجدات بشان تفشي فيروس كورونا في ايران، اعلنت السيدة "لاري" عن اصابة 8 الاف و772 شخصا بهذا الفيروس منذ يوم امس لغاية اليوم، وان ما يبلغ الفين و789 شخصا من هؤلاء المصابين الجدد دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج.

كما اعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، عن سعادتها لتعافي 505 الاف و287 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا في انحاء البلاد لحد الان.

ونوهت بإجراء 5 ملايين و110 الاف و752 فحصا مخبريا للكشف عن الاصابة من عدمها بفيروس كوفيد 19 (كورنا) في ايران.
رقم : 896108
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