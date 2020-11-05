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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:18

تسجيل 4 وفاة و 582 إصابة بكورونا في فلسطين المحتلة

تسجيل 4 وفاة و 582 إصابة بكورونا في فلسطين المحتلة
أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل4 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و456 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5448 فحصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة هي لمواطن (57 عاما) من قلقيلية، مواطنة (71 عاما) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن (62 عاما) من طولكرم، مواطن (78 عاما) من الخليل.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت إلى 48 في محافظة الخليل، 102 في نابلس، 45 في بيت لحم، 13 في قلقيلية، 44 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في جنين، 16 في محافظة أريحا والأغوار، 7 في سلفيت، 20 في طولكرم، 7 في طوباس، 248 في قطاع غزة، 8 في ضواحي القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 896111
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