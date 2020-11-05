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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:33

الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف عمليات الهدم

الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف عمليات الهدم
انتقد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيتر سانتو، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية.

وطالب سانتو في بيان صحفي، سلطات الاحتلال بوقف جميع عمليات هدم المباني، بما فيها الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التأثير الإنساني لانتشار فيروس "كورونا"، مشددًا على أن الاحتلال هدم الأسبوع الجاري أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية، تعود ملكيتها لـ 11 عائلة فلسطينية، لديها 41 طفلا في خربة "حمصة الفوقا" شمال الأغوار.

وقال: "الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة أخرى الاتجاه المؤسف لعمليات الاستيلاء والهدم منذ بداية العام الجاري"، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ظل التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه.

وذكر سانتو أنه يوجد حاليا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة ضمان حق الأطفال في التعليم ببيئة مدرسية آمنة ومأمونة، حيث أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب حمايته والحفاظ عليه.
رقم : 896114
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