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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:55

مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، (18) مواطناً من الضفة الغربية، نصفهم من محافظة طولكرم.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في طولكرم وهم: فادي منذ رداد (43 عاماً)، ولؤي سامي الأشقر (44 عاماً)، وعماد أحمد عصبة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف، ونادر خاروف، ومروان محمود صدقي (26 عاماً)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاماً)، وفؤاد محمد القب.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مقدسيين من بلدة العيسوية بينهم طفل، وهم: الطفل محمد حمزة عبيد، ويزن أمجد عبيد، وفيصل لؤي عبيد.

ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن حمادة عمر عبيات (30 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة وهو غسان إحسان الريماوي.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من قلقيلية وهم: عبد الكريم ياسر حسين (24 عاماً)، ومصطفى سفيان الرياشي (23 عاماً)، وزيد فتحي سويدان (19 عاماً)، ومواطن آخر من نابلس وهو فخر عقيل زغلول.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي أربعة مواطنين من مختلف مناطق طولكرم، بينهم أسرى محررون، ليرتفع عدد المعتقلين حتى اليوم إلى 14 أسيرا.
رقم : 896116
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