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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:25

خطة الضم مستمرة رغماً عن انوف المطبعين !!

خطة الضم مستمرة رغماً عن انوف المطبعين !!
وأضافت الصحيفة أن "المجلس الأعلى للتخطيط" قرر بناء 5400 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، لتوسعة مستوطنات، بيت إيل، كارني شومرون، كوخاف يعقوب، شيما، ميتساد، بيتزال، معاليه إفرايم، نوكديم، كفر أدوميم، تلمون، إفرات، وهار غيلو، بزيادة عدد المستوطنين بنحو 30 ألفاً.
 
وتابعت: "وقعت "إسرائيل" اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين تحت عنوان مزدوج: وقف الضم مقابل بيع طائرات إف35، ومع ذلك، ورغم الأحداث الدرامية والعواصف الكبرى، فإن خطة الضم ما زالت حية".
 
ونقلت مصادر عن الرئيس السابق لجهاز الموساد الجنرال داني ياتوم أنه "حل ضيفاً على أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، زاعماً أن القضية الفلسطينية لا تهم الإمارات، وأن خطة الضم ليست متوقفة، بل إنها تركض بسرعة، ودون عوائق".

 وفي المقابل تقول دولة الإمارات العربية المتحدة إنها وقعت إتفاق التطبيع والشراكة مع دولة الإحتلال مقابل وقف الضم، واستئناف المفاوضات الثنائية بديلاً له.
 
بعض الأوساط الفلسطينية ترد على الإمارات بالقول إن تصدي السلطة، لمشروع الضم هو الذي أرغم نتنياهو على وقف العمل بالخطة.
 
ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل يؤكد، في كل مناسبة، أن الضم قائم، وأنه تأجل العمل به لفترة معينة.
 
ومن جهته مبعوث الولايات المتحدة آفي بيركوفيتش ومساعد جاريد كوشنير ينظر إلى الأمور ببساطة أكثر حين يوضح أن إدارته أجلت خطة الضم للتفرغ لإنهاء موجة التطبيع العربي الإسرائيلي.
 
وفي سياق متصل فإن وزير شؤون المخابرات الإسرائيلية وأكثر من مصدر إسرائيلي وأميركي يتحدث عن خطوة تطبيع كبرى، ستضم خمس دولة عربية، دون الإفصاح عنها، والخطوة مؤجلة لما بعد الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
 
 
رقم : 896117
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