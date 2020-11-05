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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:33

توقيف مسؤول لبناني على خلفية أمير الكبتاغون السعودي

توقيف مسؤول لبناني على خلفية أمير الكبتاغون السعودي
صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت على مذكرة التوقيف في حق بدري ضاهر بملف أمير الكبتاغون.

وأصدرت الهيئة الإتهامية في ​بيروت​ قرارا ردت بموجبه الإستئناف المقدم بتاريخ 3/11/2020 من المدعى عليه مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري، بجرم هدر ​المال​ العام في ما اصطلح على تسميته بملف "​أمير الكبتاغون​"، وصادقت على القرار الصادر في التاريخ عينه عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت.

يشار الى أن الهيئة اعتبرت أن المباشرة بالإستجواب وتمكين المدعى عليه من ممارسة حقوقه يسمحان بإصدار مذكرة توقيف في حقه وإن تقدم بدفوعٍ شكلية، لتحقق الغاية من المادة 107 أ.م.ج يذكر ان ضاهر موقفا لدى الجهات اللبنانية المختصة بتهمة التقصير بعد انفجار مرفا بيروت.
رقم : 896122
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