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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:55

وزير الصحة اللبناني: ما نعيشه كارثة

وزير الصحة اللبناني: ما نعيشه كارثة
وصف ​وزير الصحة اللبناني​ ​حمد حسن الوضع الصحي في لبنان بالكارثي مطالبا بفرض اغلاق جديد وتقديم خدمات اجتماعية لاحتواء فيروس كورونا.

وقال حسن اليوم الخميس في حديث إذاعي انه علينا أن نرى بعيداً وأن نتمثل بالدول الأوروبية التي أغلقت وقدمت خدمات اجتماعية، لكن ​الدولة​ في ​لبنان​ غير قادرة على تقديم هذه الخدمات.

وأوضح انه في الإغلاق كنا نعوّل على بدليات​، لكن للأسف التسكير كان على الطريق الرئيسي فقط والطرق الفرعية كلها كانت مفتوحة"، معتبرا ان "ما نعيشه هو كارثة.

ورأى حسن أن "ما نعيشه اليوم كارثة، وهناك استخفافاً وتذاكياً من قبل البعض"، مؤكداً أن "تعاطي المستشفيات الخاصة لا يزال دون المستوى المطلوب التي عليها أن تقدّم حوالى 250 سريراً أسوة بالمستشفيات الحكومية".

وعن ​المستشفيات الخاصة​، قال: "لعمل أصبح جدياً أكثر من الأول لكن لا يزال هناك تقصير ولا عدد أسرّة كافٍ حتى الآن فيهذه المستشفيات .

كلام حسن جاء بعد ارتفاع يومي لعدد المصابين بفيروس كورونا و خلال 24 ساعة الاخيرة سجل 9 وفيات و 1888 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي منذ شهر فيرابر الماضي الى 87097 حالة و الوفيات الى 676 شخض.
رقم : 896132
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