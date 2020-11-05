لجين الهذلول .. والمصير المجهول !!!

وقالت اللجنة، في بيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف الاحتجاز المطوّل للسيدة الهذلول، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال بأسرتها بصورة منتظمة".



وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد اجتمعت مع الهذلول في فبراير/ شباط عام 2018، وأطلعت أعضاءها على حالة حقوق الإنسان للمرأة في السعودية، وبعد مرور 3 أشهر على الاجتماع، أُلقي القبض عليها، و"تم احتجازها منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وجزئيا بسبب انخراطها مع اللجنة، وفقا للتهم الموجهة إليها".



وقالت اللجنة إن السلطات السعودية "أكدت لنا في فبراير/شباط الماضي أن محاكمة الهذلول ستعقد في مارس/ مارس، وبالرغم من ذلك، تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين".



وحثت اللجنة السلطات السعودية على "حماية حقوق الهذلول في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات"، مؤكدة أنه "للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الحق في التواصل والتعامل مع الأمم المتحدة بدون خوف أو عقاب".



واعتبرت اللجنة أن "الهذلول وغيرها من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من شركائها الأساسيين، وقالت إن "المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ينقلون آراء وأصواتا من الميدان لا تقدر بثمن".



ويذكر أنه كانت قد قالت شقيقة الناشطة السعودية المسجونة، لجين الهذلول، إنها "مرعوبة" على سلامة أختها المعتقلة لأنها مضربة عن الطعام حاليا، وقالت :"أختي تعيش في جحيم يومي".



وقالت لينا الهذلول شقيقة الناشطة السعودية المسجونة، لجين الهذلول، إنها "مرعوبة" على سلامتها لأنها مضربة عن الطعام حاليا وعائلتها غير قادرة على الاتصال بها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".



وقالت لينا الهذلول، أن مطلب أختها الأساسي هي أن تستطيع الاتصال المنتظم بأسرتها، وتابعت: "هي النزيلة الوحيدة التي منعت من الاتصال بأقاربها. يخبرها السجن دائما أن هذه سياسة عامة. ولكن عندما تتحدث مع محتجزين آخرين، تعلم أنه يسمح لهم بإجراء مكالمات".



وتابعت قائلة: "سلطات السجن تعاقبها هي وعائلتها، نحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، هي في السجن منذ ما يقرب من عامين ونصف".

