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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:29

الإحتلال يمدد إعتقال الصحفي الفلسطيني عبدالرحمن الظاهر

الإحتلال يمدد إعتقال الصحفي الفلسطيني عبدالرحمن الظاهر
مددت محكمة سالم العسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحفي عبد الرحمن الظاهر للمرة الثانية، بعد جلسة عقدتها اليوم الخميس.

وأفادت مصادر إعلامية وعائلية أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الصحفي "الظاهر" 8 أيام أخرى لمواصلة التحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر الثلاثاء 27 أكتوبر الماضي، بعد مداهمة شقته بإحدى البنايات السكنية في شارع 16 بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الصحفي ظاهر اعتقل أكثر من شهر لدى أجهزة السلطة بنابلس، بتهمة "الذم الواقع على السلطة"، وأفرج عنه بكفالة الشهر الماضي، بعد 36 يومًا من الاعتقال السياسي.

وكانت المحكمة وافقت على قرار الإفراج، مع تحديد موعد لجلسة محاكمة في 19 أكتوبر، وبكفالة عدلية تجارية لضمان حضوره جلسات المحاكمة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700، منهم 41 فتاة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين إداريًّا فيتجاوز 400، في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت (384) معتقلا خلال أكتوبر الماضي، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا.

وصعّدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا دوهمت الشهر السابق.
رقم : 896152
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