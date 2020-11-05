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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:33

ترامب: سنطعن بنتائج الولايات التي فاز فيها بايدن أخيرا

ترامب: سنطعن بنتائج الولايات التي فاز فيها بايدن أخيرا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيلجأ للقضاء في كل الولايات التي أعلن فيها منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الفوز فيها، وذلك بسبب ما وصفه بـ"التلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات".

وكتب ترامب عبر حسابه بـ"تويتر": "جميع الولايات التي أدعى بايدن الفوز فيها أخيرا، ستواجه تحديا قانونيا من قبلنا بتهمة التلاعب بالأصوات وتزوير انتخابات الولاية".

وأضاف: "لدينا الكثير من الأدلة... فقط تحققوا من وسائل الإعلام".

وتابع: "سنفوز. أمريكا أولا".

وقيدت شركة "تويتر" الوصول للتغريدة بتنويه كتبت فيه إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه، وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

وبالأمس زعم الرئيس الأمريكي إنهم يعملون بجد لإخفاء 500 ألف صوت له في بنسلفانيا، وغيرها من الولايات.

وتأتي تغريدات ترامب وسط مطالبته بوقف عملية فرز الأصوات واتهامه بوجود عمليات تلاعب في الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.
رقم : 896154
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