الادميرال فدوي : نمتلك اليوم قوة ردع لا مثيل لها

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، إن التطاول على الشعب الإيراني سيكبد العدو اضرارا كبيرة واضاف اننا نمتلك اليوم قوة ردع لا مثيل لها.



وقال الأدميرال علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني في حفل تعريف قائد فيلق سلمان بولاية سيستان وبلوشستان ، والذي أقيم بحضور كبار مسؤولي المحافظة والتزاماً بالبروتوكولات الصحية: تم اصطفاء نبي الإسلام (ص) ليقود البشرية الى السمو والرفعة ونأمل أن نتخذ الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه.



وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، إن وحدة الكلمة في طريق الحق كانت من الموضوعات التي أكد عليها نبي الإسلام (ص) ، وقال ان الإمام الخميني (رضي الله عنه) وقائد الثورة الاسلامية شددا على هذه المسألة في مسار الثورة وقد أدى ذلك إلى انتصار الثورة في مختلف المجالات.



وأضاف ان أكثر من 41 عامًا مرت على انتصار الثورة هذا في الوقت الذي شكل الاعداء اكبر تحالف لهزيمة الثورة الاسلامية و لكنهم فشلوا في تحقيق ادنى شئ حتى الآن واننا لم نشهد منذ زمن نبي الإسلام (ص) عداء بهذا الحجم ضد جبهة الحق.



وصرح الادميرال فدوي ان اخفاق الأعداء في اتخاذ اي إجراء ضد الثورة الإسلامية الإيرانية ياتي بسبب عجزهم لا انهم لم يشاؤوا ذلك ولو ان اي من الدول المستكبرة لهذا الحجم من العداء لتدمرت بالتأكيد. في الوقت نفسه ، وعلى الرغم من كل العداوات ، لا يمكن مقارنة إيران اليوم بإيران في بداية الثورة وحتى إيران قبل بضع سنوات ، وهي تتقدم يومًا بعد يوم.



وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري اننا نمتلك اليوم قوة الردع ستكبد من تسول له نفسه التطاول على البلاد خسائر كبيرة ومن هنا فانهم لا يجراون على التطاول علينا وقليل من الدول في العالم لديها مثل هذه القوة الرادعة.