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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:41

نادي الأسير الفلسطيني: تصفية وإعدام ممنهج يجري بحق الأسير الأخرس

نادي الأسير الفلسطيني: تصفية وإعدام ممنهج يجري بحق الأسير الأخرس
حذر نادي الأسير الفلسطيني، من خطورة السياسية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم 102 على التوالي. 

والأسير الأخرس (49 عاما) الذي اعتقل يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، لديه ستة أبناء (3 أولاد و3 بنات)، من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، دخل إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سجنه إداريا مدة أربعة أشهر دون توجيه أي تهمة، وهو يرقد اليوم في مستشفى "كلابان" الإسرائيلي.

وأكد نادي الأسير في بيان له أنه "لا حلول جديدة بشأن قضية الأسير الأخرس المضرب عن الطعام"، منوهة أن "ما يجري بحقه حتى اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، تشارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة".

ولفت إلى أن "الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام، وسط وضع صحي بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري".

وأشار النادي، إلى "أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحق الأسير الأخرس ومدته أربعة أشهر، ينتهي في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلا أن احتمالية تجديده واردة، كونه لم يصدر قرار واضح وملزم بأن يكون هذا الأمر الأخير بحقه".

ونوه إلى أن "قرار المحكمة العليا المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، هو خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب، ولا يعني إنهاء الاعتقال".

ورفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال خلال الفترة الماضية، كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
رقم : 896156
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