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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:44

أول تعليق روسي على نتائج الانتخابات الأمريكية

أول تعليق روسي على نتائج الانتخابات الأمريكية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ظهور قصور في النظام الانتخابي الأمريكي.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نتابع عن كثب نتائج الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، والتي جرى خلالها انتخاب رئيس الدولة و35 عضوا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحكام 11 ولاية".

وأضافت: "كما نرى لم يتم تحديد الفائز بعد. المرشحان متساويان.. لاحظنا أن كلا من دونالد ترامب وجو بايدن أعلنا ثقتهما بالفوز. يتحدث الرئيس الحالي علنا عن الاحتيال المحتمل ونية رفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات، حيث تكون النتائج الأولية لفرز الأصوات موضع شك بالنسبة له".

وأردفت: في ضوء هذه الظروف، ينبغي توقع تأخر عملية تحديد النتائج. نأمل أن تحدد الآليات القانونية الموجودة في الولايات المتحدة رئيس الدولة المستقبلي في امتثال كامل للدستور الأمريكي، والأهم من ذلك، تجنب أعمال الشغب الجماعية في البلاد.

واستطردت قائلة: "سأشير إلى أنه في ظروف التساوي التقريبي للمتسابقين على الكرسي الرئاسي يظهر قصورا واضحا بالنظام الانتخابي الأمريكي، التي أشار إليه مرارا المراقبون الدوليون، بما فيهم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخبراء المعترف بهم في هذا المجال".

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد وتوترا ناجما عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.
رقم : 896157
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