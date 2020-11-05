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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:47

بايدن والموقف الذي تبناه اثر جريمة اغتيال الشهيد سليماني

بايدن والموقف الذي تبناه اثر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
هناك من يروج الى أن المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن يختلف بالكامل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الا أن بايدن يلتقي مع ترامب في الكثير من المواقف.

التطابق في بعض مواقف بايدن مع ترامب يشير الى أن بايدن سينتهج ذات السياسة التي انتهجها ترامب تجاه تلك القضايا.

ومن بين هذه القضايا هي موقفه وتصريحاته السابقة تجاه قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني،، فقد قال: "لن يحزن أي أميركي على مقتل قاسم سليماني، وكان ينبغي أن يمثل امام القضاء، ليحاسب على جرائمه التي ارتكبها ضد القوات الأميركيين وآلاف الأبرياء في المنطقة".

وعلى الرغم من أن بايدن كان خاطئا في موقفه وتصريحاته تجاه اغتيال الشهيد سليماني الا انه كان محقا في الجزء المتعلق من تعليقه على البيان الذي اصدرته حكومة ترامب بشأن جريمة الاغتيال، فقد قال: بيان الحكومة يقول أن الهدف من هذه الخطوة (جريمة الاغتيال) هو منع ايران من القيام بهجمات جديدة، الا انه من المؤكد أن هذه الخطوة ستأتي بنتائج عكسية.

وطالما أعلن المسؤولون الايرانيون وفي مقدمتهم قائد الثورة الاسلامية ان ملف الانتقام للشهيد سليماني لم يغلق بل لا يزال مفتوحا.

وبما ان التوقعات تشير الى فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية فيتعين عليه ايجاد حل لهذا الملف، خاصة وأنه أقر بالخطأ الذي ارتكبته حكومة ترامب في ارتكابها للجريمة.
رقم : 896158
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