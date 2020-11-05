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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:49

سياسي فلسطيني:ذهاب ترامب لا يعني ذهاب ‘‘صفقة القرن‘‘

سياسي فلسطيني:ذهاب ترامب لا يعني ذهاب ‘‘صفقة القرن‘‘
حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي اليوم الخميس، بأن ذهاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال نجاح المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يعني اختفاء صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

وقال البرغوثي في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إن صاحب صفقة القرن هو رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو والحركة الصهيونية العنصرية، وإدارة ترامب كانت مجرد غلاف لها".

وأكد البرغوثي، أن نتنياهو بدأ من الآن محاولة إدخال أفكار وأهداف صفقة القرن كمشروع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التطبيع إلى الإدارة الديمقراطية إن نجحت في الانتخابات بما في ذلك الترويج لضم المستعمرات الاستيطانية تحت عنوان تبادل الأراضي.

وذكر البرغوثي بأن بايدن أكد عزمه إبقاء السفارة الأمريكية في القدس، وقال البرغوثي: "لم نسمع بعد موقفاً أمريكياً حازماً ضد الاستعمار الاستيطاني الذي يمثل ضماً تدريجياً للأراضي المحتلة".

وقال البرغوثي: "إن المراهنة لا يجب أن تكون على من سيكون في الإدارة الأمريكية أو على العودة إلى نهج المفاوضات السابق، بل على ما نستطيع نحن كفلسطينيين أن نفعله على أرض الواقع لتغيير ميزان القوى ولتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة ثقة الشعب بانتخابات حرة و ديمقراطية".
رقم : 896159
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