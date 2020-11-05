لبنان يسجل رقما قياسيا بعدد الاصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2089 إصابة جديدة و7 ​حالات​ وفاة جديدة ليوم الخميس.



واعلنت ال​وزارة في تقريرها اليوم تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 89186 حالة.



كما أفادت الوزارة عن تسجيل 7 ​حالات​ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 683، مشيرةً إلى أنّ"عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 788، من بينها 271 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14465فحصًا، فيما أُجري 944 فحصًا في المطار.