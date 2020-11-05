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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:03

لهذا السبب..تركيا تنشئ سجنا في قرية عند الحدود السورية

لهذا السبب..تركيا تنشئ سجنا في قرية عند الحدود السورية
أنشأت القوات التركية سجنا جديدا تابعا لها في قرية ميدان أكبس التابعة لبلدة راجو عند الحدود السورية _التركية.

أفادت بذلك تسيقيات المسلحين واضافت، ان القوات التركية نقلت الى هذ السجن الواقع شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، نحو 100 إلى 150 معتقلا، ممن اعتقلتهم القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بتهم مختلفة في وقت سابق.

وكانت (سانا) قد أعلنت الاثنين الماضي مقتل عدد من عناصر المجموعات المدعومة من تركيا جراء تجدد الاشتباكات والاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين مجموعات ما يسمى “الفرقة 20” و ما يسمى “السلطان مراد” المدعومين من القوات التركية في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين من الطرفين وإصابة آخرين وتسببت بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين الذين انهكتهم الممارسات الاجرامية لتلك المجموعات من سرقات ونهب خيرات المنطقة فضلا عن فرض الأتاوات على الأهالي وسكان المناطق المحيطة.

وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والمجموعات المدعومة منها حالة من الفوضى والاقتتال فيما بينهم حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة تلك المجموعات بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب التي يتم فرضها على الأهالي.
 
رقم : 896168
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