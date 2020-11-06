تفكيك خلية ارهابية واعتقال جميع عناصرها في العراق

اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقیة، الجمعة، عن تفكيك "خلية ارهابية" واعتقال جميع عناصرها في ديالى.



وقالت المديرية في بيان ، إنه "بعملية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وقوة رد الفعل وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ ومفرزة من الامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها الستة في منطقة خان بني سعد في ديالى".



وأضاف البيان أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



هذا وقد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول امس الخميس، اعتقال قيادي وثلاثة "ارهابيين" في مدينة الرمادي على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب.



وقال رسول في بيان، "نفذ جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاي حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي".