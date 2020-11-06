أعلن رئيس غواتيمالا ،أليخاندرو غياماتي، الخميس أنّ أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء انهيارات أرضية تسبّب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.



وقال غياماتي خلال مؤتمر صحافي في مدينة بويرتو باريوس (شمال غرب) "في الصباح كان لدينا أربعة قتلى. الحصيلة الآن تتجاوز الخمسين قتيلاً".



وإيتا هو الإعصار رقم 28 في المحيط الأطلسي هذا الموسم ، وسجل رقمًا قياسيًا للأعاصير في عام 2005. ومع ذلك ، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الحرف اليوناني إيتا كاسم إعصار ،ولا يزال هناك شهر واحد في موسم الأعاصير الذي ينتهي في 30 نوفمبر الجاري.