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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:26

سناتور جمهوري سابق: مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات ‘‘صادمة‘‘ !

سناتور جمهوري سابق: مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات ‘‘صادمة‘‘ !
انتقد السناتور السابق ريك سانتورم، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا، مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات، قائلاً إن تصريحاته لم تكن واقعية و"كانت مثيرة في بعض الأحيان".

وقال سانتورم، في تعليق تناولته وسائل اعلام اميركية: "لن يقف أي مسؤول جمهوري منتخب وراء هذه التصريحات"، التي وصفها بأنها "صادمة" و"خطيرة".

ومضى السناتور السابق في انتقاد الرئيس بسبب مزاعمه بتزوير الناخبين دون دليل. وقال سانتورم: "لا نعرف ذلك الآن، وأن يخرج الرئيس ويدعي أنه بدون أي دليل على ذلك أمر خطير".

ومضى سانتورم في استدعاء ما قاله ترامب وهجومه على التصويت عبر البريد. وعلَق : "استمعت إليه وهو يتحدث عن الأصوات التي تم سحبها منه، ثم انتقل إلى ولاية أريزونا.. (وقال) سأفوز بهذا الشيء إذا قاموا بفرز الأصوات".

وتابع سانتورم: "حسنًا، كيف يمكنك أن تقول إنه يتعين علينا الانتظار وعد الأصوات في أريزونا ويمكنني الفوز بهذا الشيء، لكن إذا عُدَت الأصوات في فيلادلفيا فأنت تسرقها؟ الواقع هو أن الديمقراطيين في بنسلفانيا صوتوا بالبريد وصوت الجمهوريون - شخصيًا وهذا لأنك طلبت منهم القيام بذلك".
رقم : 896223
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