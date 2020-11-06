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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:27

البنتاغون يعلق على إعداد إسبر رسالة الاستقالة

البنتاغون يعلق على إعداد إسبر رسالة الاستقالة
أكد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، أن وزير الدفاع مارك إسبر لا ينوي الاستقالة من منصبه، مفندا بذلك مزاعم شبكة "إن بي سي" الأمريكية بهذا الخصوص.  

وكتب هوفمان عبر "تويتر" مساء الخميس: "قصة شبكة إن بي سي غير دقيقة ومضللة من نواح كثيرة. ولكي نكون واضحين، لا يوجد لدى وزير الدفاع إسبر خطط للتقاعد ولم يطلب منه الاستقالة".

وحسب المتحدث، فإن إسبر سيواصل العمل في منصبه، بما في ذلك على تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في البنتاغون، أن إسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.
رقم : 896224
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