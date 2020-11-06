السعودية تشهد حادثة الاختراق الأكبر من نوعها في البلاد

استولى مواطن سعودي، على قرابة 40 مليون ريال (أكثر من 10 ملايين دولار) بعد نجاحه في استغلال ثغرة في النظام الإلكتروني لموقع حكومي.



وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن حادثة الاختراق الأكبر من نوعها في البلاد.



وقالت "نزاهة"، إنها باشرت القضية بعد تلقيها بلاغاً من موقع "هدف" الحكومي، يتضمن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف تم صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين.



وأوضحت "نزاهة" أن المواطن قام بتفعيل خيار "مستخدم جديد" بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها، وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، حيث بلغ إجمالي ما تم تحويله مبلغ (39.806.991) ريال خلال الفترة 2018 – 2020.



​وأضافت "نزاهة"، أن التحقيقات أثبتت وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية، وقد تم الاعتراف بها من قبل المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية.