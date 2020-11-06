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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:02

مستشار ترامب: 'بحاجة لفعل من الله لتغيير المسار'

مستشار ترامب:
وصف أحد مستشاري حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، الوضع الحالي في الانتخابات وفرص إعادة انتخاب الرئيس.

وقال المستشار "الحسابات ليست في صالحنا... نحن بحاجة إلى فعل من الله لتغيير المسار".

وقال مستشار آخر للحملة، إنه بدأ يشعر وكأن القاع على وشك السقوط من تحت الرئيس، حيث تنتظر الحملة تعويض تراجعها من خلال أصوات ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، بحسب ما نقلت "سي ان ان".

وتابع المستشار: "هذا ليس جيدا".

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك عددا من المخالفات المرتبطة بالانتخابات في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن "الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها" على حد قوله.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "إن هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن أسمح بإسكات الناخبين".

وقال الرئيس الأمريكي "إذا أحصيتم الأصوات القانونية فأنا أفوز بسهولة"، لافتا إلى أنه "في طريقه للفوز بأريزونا".
رقم : 896228
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