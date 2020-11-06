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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:41

ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟

ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
من يراقب مسار الانتخابات الرئاسية الامريكية، قبلها وخلالها وما بعدها، يخال اليه بان حالة من الفوضى الانتخابية تدور في دهاليز الولايات المتحدة، فالوضع غامض وهناك تناقضات واحتجاجات وصدامات في الشارع، حتى التشكيك في نزاهة الانتخابات.

يرى باحثون سياسيون ان السبب الاساسي لعدم ظهور الصورة الحقيقية للانتخابات الرئاسية الامريكية هو ان الانظار لم تكن موجهة بهذا التركيز، خصوصاً وان امريكا دوماً تسعى لابعاد التركيز عما يجري في الداخل الامريكي، في وقت لطالما تنظر وتأمر بعض الدول بانها ينبغي عليها ان تكون ديمقراطية وتتهم الاخرين والرئيس الذي لا يعجبها تتهمه بانه وصل بطريقة غير شرعية وانه زور الانتخابات.

واضافوا، ان الولايات المتحدة الامريكية تحارب كل من لا يعجبها تحت عنوان الديمقراطية ولكن لايوجد لحكم الاغلبية الديمقراطية في امريكا، ولا تريد تسليط الضوء على الديمقراطية الموجودة داخلها كون يشوبها الكثير من العيوب.

واوضحوا، ان امريكا تعيش امام مشهد مختلف حيث ان ترامب لا يقبل الهزيمة وقاد البلاد منذ 4 سنوات بعنصرية بشكل علني ما ادى الى تمظهر الحالة العنصرية التي كانت كامنة داخل المجتمع الامريكي.

في المقابل، رأى سياسيون، ان ترامب يرغب بشدة الاستمرار في الرئاسة لمدة اربع سنوات قادمة، ويرفض بشدة الخسارة، وان ترامب كاد يحقق نجاحاً لولا اصابة ربع مليون امريكي بفيروس كورونا وتداعياته، ما ادى الى نتيجة متضاربة حالياً في عدد الاصوات.
على خط آخر، تحدث نواب في الحزب الديمقراطي الامريكي لقناة العالم، وقالوا ان ترامب اثار الفوضى بعدما قام بالتشكيك في هذه الانتخابات منذ بداياتها، واذا لم يفز فهذا يعني ان الانتخابات مزورة.

واكدوا ان ترامب وصل الى سدة الحكم بصورة غير تقليدية، وكانت عن طريق اثارة النعرات ضد النساء مرة ومن ثم ضد الامريكيين من اصول افريقية ومن ثم ضد المسلمين، ولذلك اجتمع حوله الكثير من المتطرفين والعنصريين ومن اليمين المتطرف الصهيوني، معتبراً ان هذا الداعم الاساسي لترامب.

واضافوا، ان هناك محاولات من اليمين ومن قبل ترامب لاستقطاب الحكم، ورأوا انها سوف لن تنجح.

كما نفوا حدوث اي حالة تزوير في الانتخابات كما يزعم ترامب، وان رئيس الاف بي آي المسؤول الاول عن الامن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية (المباحث الفيدرالية) الذي عينه ترامب بنفسه، قال لا توجد اي دلائل على تزوير هذه الانتخابات.
رقم : 896236
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