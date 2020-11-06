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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:43

تونس تدين الهجوم الارهابي في فيينا

تونس تدين الهجوم الارهابي في فيينا
عبّرت تونس عن إدانتها الشّديدة، للهجوم الإرهابي الّذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين.

وتقدمت تونس في بلاغ صادر أمس الخميس، عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأخلص عبارات التعازي والتعاطف إلى عائلات الضحايا والمصابين، معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية في جهودها ضدّ محاربتها لظاهرتي الإرهاب والتطرّف.

وجددت عزمها على العمل مع كلّ الشركاء الدوليين والإقليميين للتصدّي لهذه الظواهر التي تمسّ من قيم الحريّة والديمقراطية والتعايش السلمي، مؤكّدة ضرورة توحيد الجهود العالميّة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لفائدة الإنسانية قاطبة.

ويذكر أن هجوما ارهابيا باستعمال سلاح ناري، وقع مساء الإثنين الفارط في العاصمة النمساوية فيينا قرب كنيس يهودي ودار الأوبرا، وأودى بحياة أربعة أشخاص وأدى الى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وأعلنت السلطات النمساوية أن أحد منفذي الهجوم الذي أردته الشرطة قتيلا من أنصار تنظيم داعش الارهابي ويحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية، في حين ما يزال البحث متواصلا عن بقية المهاجمين.
رقم : 896237
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