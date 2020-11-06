قاضي القضاة الأردني يدعو الى المشاركة في الانتخابات النيابية

دعا قاضي القضاة الأردني الشيخ عبد الحافظ الربطه إلى ضرورة الإستجابة لإحتياجات الهيئة المستقلة للانتخاب وتسخير كافة إمكانات دائرة قاضي القضاة من الكوادر الوظيفية والمركبات، لمساندة الهيئة في أداء المهام الموكلة إليها لإنجاح هذا الإستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الإنتخابات النيابية.



وأكد قاضي القضاة الأردني في كتاب وجهه إلى موظفي المحاكم الشرعية أمس الخميس، على ضرورة المشاركة في الإنتخابات النيابية، نظراً لأهمية هذا الإستحقاق الوطني، داعياً إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية الموصى بها يوم الإنتخاب، من إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.