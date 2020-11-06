الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:53

تسجيل 21.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

تسجيل 21.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
بلغ عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 21.5 ألف، وتوفي 166 شخصا آخر بسبب هذا المرض.

وجاء في بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية، والذي يحتفظ بإحصائيات عن الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، أن عدد الإصابات بهذا المرض المسجلة في مختلف أنحاء ألمانيا، بلغ 21506 حالات خلال اليوم الماضي.

ومنذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا، تم تسجيل 619089 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 11096 حالة وفاة بسبب المرض.

يذكر أن ألمانيا بدأت اعتبارا من يوم الاثنين، بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، والتي ستستغرق شهرا كاملا.

ويشمل قرار الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.
رقم : 896241
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
6 تشرين الثاني 2020
محمد جواد ظريف: زمن الهيمنة الغربية بلغ نهايته
محمد جواد ظريف: زمن الهيمنة الغربية بلغ نهايته
6 تشرين الثاني 2020
بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر تشهد أول انتخابات في تاريخها
بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر تشهد أول انتخابات في تاريخها
5 تشرين الثاني 2020
روحاني: الحكومة الأمريكية أي كانت ستذعن للشعب الإيراني
روحاني: الحكومة الأمريكية أي كانت ستذعن للشعب الإيراني
5 تشرين الثاني 2020
الارهاب السياسي في الانتخابات الأميركية
الارهاب السياسي في الانتخابات الأميركية
5 تشرين الثاني 2020
روسيا ملتزمة بـ "الاتفاقية العسكرية" مع أرمينيا.. فهل تريد حرباً أم حلاً سياسياً ؟
روسيا ملتزمة بـ "الاتفاقية العسكرية" مع أرمينيا.. فهل تريد حرباً أم حلاً سياسياً ؟
5 تشرين الثاني 2020
الإمام الخامنئي يحذر الغرب المتصهين من نهجه المعادي
الإمام الخامنئي يحذر الغرب المتصهين من نهجه المعادي
5 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
4 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الأعداء على التراجع
4 تشرين الثاني 2020
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
4 تشرين الثاني 2020
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
4 تشرين الثاني 2020
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
4 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)