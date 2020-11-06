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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:12

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من مخيم جنين ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ،فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مخيم جنين، وراط الله شمال الضفة المحتلة ووسطها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نجيب حويل، وأحمد نشرتي، من مخيم جنين.

ووفق المصادر؛ اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت بعد اقتحامها المخيم ومداهمة منزلي ذوي المعتقلين وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ليث لدادوه، من المزرعة الغربية، بعد دهم منزله.

كما اقتحمت قوة صهيونية حي الطيرة وفتشت إحدى البنايات فيه.

وفي قلقيلية، أغلق جنود الاحتلال، ليلًا، بوابة بلدة عزون شرقي المحافظة بعد مواجهات اندلعت هناك، بحسب مصادر محلية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية في الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي (82) عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. واقترفت تلك القوات خلالها العديد من الانتهاكات المركبة، من مداهمة المنازل السكنية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، حيث أرهبت ساكنيها، واعتدت على العديد منهم بالضرب، وأطلقت الأعيرة النارية في العديد من الحالات.

وأسفرت تلك الأعمال عن اعتقال (57) مواطناً، منهم (7) أطفال وامرأتان، بحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يرصد الانتهاكات الأسبوعية.
رقم : 896242
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