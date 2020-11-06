أرمينيا تعلن اعتقال مقاتلين سوريين جدد

أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا عن اعتقال مسلحين سوريين اثنين، قاتلا إلى جانب أذربيجان في النزاع المسلح بين باكو ويريفان.



وقال رافائيل فاردانيان رئيس إدارة السجون في أرمينيا ،امس الخميس: “في الوقت الحالي، لدينا اثنان من المرتزقة السوريين، وقد تم استجوابهما”.



وأضاف أن الجانب الأرمني يتخذ الآن إجراءات حتى يتمكن المعتقلان من الاتصال بأقاربهما وإبلاغهم بمكان وجودهما ووضعهما.



وكانت الخارجية الروسية أكدت ،أمس الخميس، تلقيها معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ.



وسبق أن تبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني الاتهامات باستغلال مسلحين من دول أخرى، بالدرجة الأولى سوريا، خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري في المنطقة المتنازع عليها.



وتعتبر تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد عام 1991 وحليفتها أرمينيا.



واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.



وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".