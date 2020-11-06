الأردن.. 329 وفاة و30479 اصابة كورونا خلال أسبوع

قالت الحكومة إن الأردن سجل خلال الفترة ما بين 30 تشرين الأول و5 تشرين الثاني 30479 اصابة كورونا، و329 حالة وفاة.



وأضافت الحكومة في تقريرها الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن أنه تم اجراء 171787 فحصاً.