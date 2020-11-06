شريفة: مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية.. فانها لن تكون لصالحنا

أكد المفتي الشيخ حسن شريفة، ان العالم اليوم يتطلع الى الانتخابات الاميركية والتي مهما كانت نتائجها فانها لن تكون لصالحنا.



وقال في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الصفا في بيروت إن الادارة الاميركية ديموقراطية كانت ام جمهورية فانها وجهان لعملة واحدة خاضعة لارادة الاحتلال الصهيوني وفي خدمة مشاريعه.



فاضاف علينا أن نعيش الواقع بعين الحكمة ونتكل على ارادة الشعوب في التغيير وفي العمل على ايجاد الفرص لرفع الغبن والظلم والاحتلال، وليس الى العناوين البراقة التي لم تجلب الى المنطقة سوى الويلات والدمار والحروب.



وحول مراوحة في تشكيل الحكومة في لبنان قال لعبة تضييع الوقت والمراوحة لتشكيل الحكومة ما ينعكس سلبا على لبنان وعلى الاقتصاد الوطني ولماذا التأخير، وكل الاجواء التي رافقت تكليف سعد الحريري كانت إيجابية.



وقال: علقنا الآمال على ايجابية كان يجب ان تنسحب على الوضع الاقتصادي والسياسي وتفتح ابواب الطمأنينة التي بتنا نفتقدها وللتأسيس لمرحلة تقود لبنان الى شاطئ الامان".



وأكد شريفة ان لبنان تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى لشراكة وطنية حقيقية، فالضائقة الاقتصادية تزداد، والفقر يزداد، ومستوى المعيشي الى انحدار، يضاف الى ذلك تردي الوضع الصحي في طل تزايد اعداد المصابين بجائحة كورونا.