صحة ايران : تسجيل 8864 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 8864 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران.



كما كشفت المتحدثة سيما سادات لاري اليوم الجمعة عن 424 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقد ارتفعت اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى 663800 حالة والوفيات الى 37409 وتعافي 509952 مصابا.



واشارت لاري الى ان اكثر من 5395 مصابا بالكورونا في ايران هم في حالة حرجة من المرض



ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية ان هناك 5 ملايين و137 الفا و 293 ايرانيا اجروا فحوص مرض كوفيد 19 في البلاد حتى الآن.



وكشفت المتحدثة ان محافظات طهران، اصفهان، قم، آذربایجان الشرقية، خراسان الجنوبية، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، جيلان ، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان الرضوية، مازندران، چهارمحال و بختیاري، البرز، آذربایجان الغربية، المركزية، کرمان، خراسان الشمالية، همدان، یزد و کردستان، كلهن وضعن ضمن قائمة الانذار الحمراء.