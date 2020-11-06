الفرزلي يتوقع ولادة الحكومة في المدى المنظور

قال نائب رئيس مجلس النواب البناني ايلي الفرزلي انه يتوقع ولادة الحكومة في المدى المنظور ولا مبرر لهدر المزيد من الوقت والتاخير



رفض نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ربط مسألة تأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الأميركية، مؤكدا ان "الملف الحكومي محكوم بالصراعات الداخلية والتباين في وجهات النظر".



وطالب الفرزلي الرئيس المكلف سعد الحريري بأن "يطل ببيان توضيحي، يبرر فيه للبنانيين أسباب التأخير في التشكيل"، مستبعدا "خيار الاعتذار".



واضاف الفرزلي: "هناك اتفاق بين الرئيسين عون والحريري، التداول بالأسماء لكل الطوائف مع حق النقض للطرفين"، وتوقع أن تولد الحكومة في المدى المنظور، "لأن لا مبرر لمزيد من التأخير ما دامت النيات حسنة".