ارسال وحدات من الفرقة المدرعة 16 الى شمال غرب ايران

تم ارسال وحدات من الفرقة المدرعة 16 في قزوين الى المناطق الحدودية شمال غرب البلاد لتعزيز امن الحدود فيها.



وافاد الموقع الالكتروني للجيش الايراني انه تم ارسال وحدات من فرقة الدروع 16 في قزوين الى المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد بواسطة عربات نقل وحاملات دبابات من قبل القوة البرية للجيش بحضور العميد حسن علي بور مساعد قائد القوة البرية لشؤون الجهوزية والاسناد وعدد من المسؤولين المحليين.



وفي كلمته على هامش المراسم اشار العميد علي بور الى دور القوات المسلحة في توفير الامن وقال: ان الخط الاحمر للقوات المسلحة في البلاد هو امن واستقرار الشعب الايراني وان القوات المسلحة تحفظ هذين العنصرين المهمين في اي مكان وتتواجد في الساحة فورا لاداء مهمتها.



واضاف: انه سيتم في هذه المهمة تقييم سرعة وكيفية عربات النقل الثقيلة التابعة للقوة البرية للجيش والتي تم انتاجها وتحديثها في مراكز الابحاث والتطوير للقوة البرية.