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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:45
عبداللهيان..

العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية

العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
قال مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان ان العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الكيان الصهيوني للضفة الغربية وسيقطعان أيادي المحتلين.

وندد امیر عبداللهیان بمؤامرة الكيان الصهيوني في ضم البلدات والقرى في الضفة الغربية ووصفها بمثابة انتهاك لجميع القرارات والقوانين الدولية واعتداء صارخ وسافر بدعم خياني من قبل بعض الانظمة العربية.

ولفت الى ان تدمير مساكين الفلسطينيين في قرية "همسة البقية" في الضفة الغربية وتشريد العشرات من سكانها بينهم 41 طفلاً يصب في سياق الجرائم الصهيونية المناهضة للانسانية.

ووصف امیر عبداللهیان الانظمة العربية التي مدّت يد الصداقة الى الكيان الصهيوني بأنها شريكة في جرائمه المناهضة للانسانية، محذّرا الصهاينة من قطع ايديهم من قبل المقاومة الاسلامية والامة الاسلامية واستعادة جميع الاراضي المحتلة.

ودعا المنظمات المدنية والاممية وداعمي قضية فلسطين الى إدانة اعتداءات الصهاينة.
رقم : 896276
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