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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:28

العمل الاسلامي: لحكومة مشاركة تكنوسياسية ولا لإنتظار الترياق الخارجي

العمل الاسلامي: لحكومة مشاركة تكنوسياسية ولا لإنتظار الترياق الخارجي
طالبت جبهة لعمل الاسلامي في لبنان بتشيكيل حكومة تكنوسياسية يشارك فيها الجميع وعدم انتظار الترياق الخارجي

دعت جبهة العمل الإسلامي في لبنان "إلى الإسراع في تشكيل "حكومة المهمات"، على أن تكون تكنوسياسية، يشارك فيها الجميع على قاعدة إنقاذ البلد من أزماته المتعددة التي يتخبط فيها، ولا سيما الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والملفات الحياتية والبنى التحتية كأزمات الكهرباء والماء والنفايات والبنزين والمازوت".

كما طالبت بضرورة "معالجة ارتفاع سعر الدولار واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضروريات الحياتية، التي تهدد أمن المواطن الغذائي بشكل كبير جدا في حال استمرارها وعدم معالجتها بالشكل الصحيح والمناسب، وكذلك معالجة الأزمة الصحية في ظل تفشي وباء كورونا بشكل كبير، وذلك خشية انهيار الوضع الصحي في البلد إلى مالا يحمد عقباه".

وشددت الجبهة على ضرورة "التزام المواطنين والمقيمين الإجراءات الوقائية والإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المختصة، من وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم المخالطة، كي نساعد جميعا على تخطي تلك الأزمة الخطيرة".

كما تمنت الجبهة من أركان الدولة والمسؤولين، "عدم انتظار الترياق الخارجي، والاعتماد على النفس والابتعاد عن الارتهان لأي كان".
رقم : 896280
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