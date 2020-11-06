العميد حيدري: لاخطر يهدد أمن المناطق الحدودية للبلاد

قال قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري انه لاخطر يهدد أمن المناطق الحدودية للبلاد.



واشار کیومرث حیدري الى الهواجس الناجمة حيال النزاع في منطقة قره باغ بين اذربيجان وارمينيا، مؤكدا على ضرورة ايجاد حل للمشكلة عبر الحوار بين البلدين.



وشدد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتقبل بأي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، عادّاً صون الوضع الجيوسياسي في المنطقة بمثابة خط أحمر ولايمكن لأي قوة بالعمل على التغيير في الجغرافيا السياسية بالمنطقة وترفضه طهران.



وأشار الى نشر المزيد من القوات الايرانية في المناطق الحدودية لصون الامن في المنطقة، عادّاً هذه النشاطات تصب في سياق تعزيز الامن والاستقرار التي تشكل خطا أحمر للبلاد، "ولن نسمح لأي قوة باستعراض عضلاتها خارج القوانين الدولية".



وشدد على ضرورة احترام وحدة اراضي بلدان المنطقة، موضحاً ان ايران ترتبط بقواسم مشتركة عديدة مع كل من اذربيجان وارمينيا "ونحثهما على احترام القوانين والحدود الدولية وايجاد حلول للنزاع عبر الحوار والتفاوض".