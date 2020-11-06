الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 وزراء سوريين

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء سوريين إلى القائمة السوداء اليوم الجمعة.



وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي نشر اليوم أن "المجلس قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء من الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سوريا، في ضوء التعيينات الوزارية الأخيرة".



وكان التكتل أعلن في سبتمبر المنصرم عن إدراج 7 وزراء في الحكومة السورية على قائمة العقوبات الخاصة به.



وحمل الاتحاد الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.