الاسير ماهر الاخرس يوافق على فك اضرابه عن الطعام

أفاد مصدر صحفي في الأراضي المحتلة، بأن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ 26 تشرين الثاني 2020، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير، وسيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.



والأسير الأخرس (49 عاما) الذي اعتقل يوم 27 تموز الماضي، لديه ستة أبناء (3 أولاد و3 بنات)، من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، دخل إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سجنه إداريا مدة أربعة أشهر دون توجيه أي تهمة، وهو يرقد اليوم في مستشفى "كلابان" الإسرائيلي.



ورفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال خلال الفترة الماضية، كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول الماضي.