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الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:17

لبنان يسجيل 17 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا

لبنان يسجيل 17 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 2142 إصابة جديدة وتسجيل 17 ​حالات​ وفاة جديدة ليوم الجمعة.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 2142 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 91328 حالة.

كما أفادت الوزارة عن تسجيل 17 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 700، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 777، من بينها 274 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 13316 فحصًا، فيما أُجري 1236 فحصًا في ​المطار​.

حيث أوضح عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية ​عبد الرحمن البزري​ أنه "على ​الإقفال​ لحصار كورونا أن يقترن بخطوات محددة، فلكي يكون فاعلا يجب أن يكون لمدة 4 أسابيع، الا أن بعض المصالح قد تتضرر وبعض الأشخاص قد يعترضون نظرا لصعوبة الوضع الإقتصادي، وعلينا أن نسأل: هل سنستفيد من مرحلة الإقفال بتحصين ​القطاع الصحي​ وتزويده بالمواد الناقصة؟ بعد الإقفال، هل ستستفيد ​الحكومة​ من ​سياسة​ صحية لوضع خطة جدية لما بعد فتح البلد لتفتح بشكل تدريجي؟".

واعتبر البزري في تصريح تلفزيوني، أنه "من المعروف أن ​فيروس كورونا​ ينتشر بشكل أكبر إن ضغطناه ثم قمنا بعكس ذلك دون خطة، وعلينا أن نغلق البلد بشكل كامل 4 أسابيع، وهي عبارة عن فترتين من حياة الفيروس، ومن بعدها يمكننا أن نلمس تحسنا فعليا عبر انخفاض عدد ​الإصابات​، خصوصا أن ان فيروس كورونا اصبح لديه قدرة على الانتشار بشكل اكبر بعد تطوره".
رقم : 896331
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