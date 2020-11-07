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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:58

وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا بالإساءة لرسول الله(ص)

وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا بالإساءة لرسول الله(ص)
شهدت عدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية، وقفات احتجاجية، تجسيدا للولاء والوفاء للنبي محمد(ص) واحتجاجا على الرسوم الفرنسية المسيئة لساحته.

وبارك المحتجون لكافة أبناء الشعب اليمني تلك الحشود الكبيرة التي خرجت احتفاء بمولد النبوي الشريف أمام العالم.

وأدان المحتجون نشر الصور المسيئة من قبل الصحافة الفرنسية لنبي الرحمة وموقف الرئيس الفرنسي الحاقد المعادي ماكرون على الرسول(ص)، داعين علماء الإسلام إلى أن يقفوا صفًا واحدًا تجاه هذا العمل الحقير المضلل.

وجددوا العهد على وقوفهم خلف قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومباركين كل قراراته وخياراته الاستراتيجية التي يتخذها لمواجه قوى العدوان.

وفي ختام الوقفات دعا المشاركون كل فئات الشعب إلى الاستجابة والتحرك الجاد كل من موقعه، مؤكدين على ضرورة المزيد من رفد الجبهات بالرجال والمال حتى استكمال هزيمة العدوان بعون الله وتأييده.
رقم : 896404
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