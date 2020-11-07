هل سيحسم جو بايدن نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض؟

وفي المقابل قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية : «ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضاً أن أدّعي ذلك. الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ».



وفي تصريحات صحفية قال جو بايدن : الارقام تؤكد أننا سنفوز في الانتخابات الرئاسية ، وحصلنا على 74 مليون صوت للمرة الأولى في تاريخ أمريكا ، واضاف قائلاً سأحصل على اكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.



وتابع المرشح الديمقراطي: سنفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة الا أغنه ليس لدينا إعلان نهائي بالفوز بعد، مؤكدا على الفوز بأصوات بنسلفانيا واريزونا ونيفادا.





وأشار بايدن الى أزمة كورونا قائلا : سنطبق من أول يوم خطتنا للسيطرة على كورونا

وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلباً إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.



وبحسب النتائج فإن بايدن سيفوز بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه.



من جانبه فقد قدم الحزب الجمهوري التماس طالب فيه بإصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.



ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.



ووسط عدم الاعلان لحد الآن من أي وسيلة اعلامية امريكية عن الفائز بالانتخابات قالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ «من الواضح» أنّ بايدن يتّجه إلى «الفوز» بالسباق إلى البيت الأبيض.



وأضافت: «الرئيس المنتخب بايدن يتمتّع بتفويض قوي ليحكم»، مستخدمةً العبارة التي تُطلق على الفائز في الانتخابات حتّى تولّيه مهمّاته في يناير (كانون الثاني).



ووسط تقدّم عمليّات فرز الأصوات ببطء شديد، انقلب منحى التنافس بين الرجُلين، وصار بايدن خلال متقدّماً على ترمب للمرّة الأولى منذ الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 12 ألف صوت.



وفي حال فوز بايدن في بنسلفانيا، سيُصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة أيّاً تكن النتيجة في بقية الولايات.



كما أنّ نتائج فرز الأصوات في ولاية جورجيا التي لم يفز فيها أيّ مرشّح أو رئيس ديموقراطي منذ 1992، بدأت صباحاً تميل صوب بايدن، إلى أن ابتعد عن منافسه بأكثر من 1500 صوت.



ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الابيض، إلى غالبية من 270 صوتاً في الهيئة الناخبة، فيما يحوز بايدن حاليا على ما بين 253 إلى 264 صوتاً إذا ما جرى احتساب ولاية اريزونا لصالحه، في مقابل 214 صوتا لترمب.





