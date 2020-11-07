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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:34

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في الشمال السوري

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في الشمال السوري
حذرت مصادر طبية من انهيار القطاع الصحي في ظلِّ زيادة أعداد الإصابات المسجلة بوباء كورونا في مدن وبلدات الشمال السوري وذلك مع عدم قدرة المستشفيات على استقبال حالات جديدة بسبب امتلائها بالمصابين.

ونقلت شبكة "الشام" المعارضة عن الطبيب في مدينة إدلب "وسيم زكريا" عبر صفحته في فيسبوك عن أسفه لعدم وجود شواغر لأي إصابة جديدة بكورونا وتعليقاً على ذلك قال: "هذا ما كنا نحذر منه ببداية الأزمة وهو انهيار القطاع الصحي وها قد بدأت أولى مظاهره للأسف"، حسب وصفه.

وفي 29 تشرين اﻷول الماضي، عقدت عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا للاستجابة لجائحة كوفيد -19، مؤتمراً صحفياً في مدينة إدلب، تناولت فيه تطورات انتشار وباء كورونا في المنطقة وقدمت جملة من التوصيات.

ولفتت المنظمات إلى أن منحى الانتشار الوبائي الذي دخل مرحلة الانتشار المجتمعي لايزال في هذه المنطقة متصاعدة، ليتجاوز حاجز المئتي إصابة جديدة في يوم واحد، ولتتركز الإصابات في المدن الأعلى كثافة سكانية.

ووفق المنظمات تزيد أزمة كوفيد تدهور الحالة الإنسانية سوءا، في ظل الانحسار المستمر في القوة الشرائية، وتناقص مستويات الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ومع تناقص سبل العيش واعتماد معظم السكان على متوسط دخل يومي بحدود 1. 3 دولار، بينما تقدر تكاليف سلة الحد الأدنى للمعيشة المطلوبة لإعالة 6 أشخاص لمدة شهر بـ 103 دولار.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.

هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما أكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها مؤخراً 1,401، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 31,019 في حين أصبح عدد الإصابات 7,500 وحالات الشفاء 2,837 حالة، والوفيات 42 حالة، في عموم الشمال السوري.
رقم : 896410
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