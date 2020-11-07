ايران تركب جهاز حفر في حقل غاز مشترك مع قطر

ركبت شركة "بترو بارس" للنفط والغاز الايرانية (حكومية) المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي، جهاز حفر في المرحلة التطويرية رقم 11 بالحقل المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي.



وتم تركيب جهاز الحفر MD-1 بشكل كامل في موقع المرحلة التطويرية 11 ومن المتوقع تشغيله في الايام المقبلة، وذلك لتفيذ عمليات حفر وإكمال 5 آبار، في موقع منصة SPD-11B.



وكان " محمد مشكين فام" المدير التنفيذي لشركة بتروبارس للنفط والغاز قد صرح أن وبعد تركيب المنصة وبدء عملية الاستخراج الاولية للآبار الخمسة سيتم اكمال حفر 7 آبار أخر، حيث تبلغ طاقة استخراج الغاز من هذه الرقعة 1 مليار قدم مكعبة يوميا.



يشار أن شركة بتروباس الايرانية تولت عملية تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بالكامل بعد انسحاب " توتال" الفرنسية و " سي إن بي سي" الصينية من المشروع إثر اعادة أميركا الحظر على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي بشكل أحادي.