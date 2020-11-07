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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:49

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في الأغوار

الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في الأغوار
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني “حمصة البقيعة” بالأغوار المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والإخلاء، وكذلك الاستيلاء على الأراضي خرق للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان، ولالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب تعبيره.

وأضاف أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي والاستيلاء عليها وبناء الوحدات السكنية، وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على "إسرائيل" لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض ما وصفه "جهود السلام" وفرصه.
رقم : 896416
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