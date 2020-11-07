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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:51

الكشف عن حقيقة وقف الإمارات تأشيرات السوريين

الكشف عن حقيقة وقف الإمارات تأشيرات السوريين
كشفت مصادر إمارتية حقيقة مايشاع بشأن صدور قرار رسمي بوقف منح الفيزا السياحية للسوريين أو توقيف تجديدها.

وأكدت "وكالة القائد للسفر والسياحة" الإماراتية عدم صحة ما يتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوقف الفيزا السياحية للسوريين، نافية صدور تعليمات من الإمارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوكالة أن ما جرى هو تعليق لها، على أن يعاد استقبال طلبات الحصول على الفيزا السياحية يوم الأحد القادم، لمن يملكون جوازات سفر صلاحيتها 6 سنوات.

وأكدت الوكالة أن تجديد الفيزا للسوريين الموجودين داخل الإمارات العربية المتحدة، لن ينطبق عليه ذات المبدأ من ناحية صلاحية جواز السفر 6 سنوات من تاريخ الإصدار، منوهةً إلى أن الجوازات التي تحمل صلاحية سنتين لن تحصل على فيزا جديدة، لكنها ستحصل على تجديد داخل الدولة.

وبحسب الوكالة سيبقى التقديم متاحًا لمن هم فوق الـ40 عامًا من الذكور، وللإناث في جميع الأعمار، بشرط وجود صلاحية على جواز السفر مدتها 6 سنوات.

ويشار إلى أن الإمارات أوقفت منح تأشيرات العمل والسياحة للسوريين منذ اندلاع الحرب هناك 2011 واقتصر الأمر على منح زيارات لآباء وأمهات المقيمين هناك.

وفي عام 2018، أعلنت بدء منح التأشيرات السياحية للسوريين واشتُرط حينها بالنسبة للذكور أن يكونوا فوق الـ45 أو تحت الـ11 عامًا، أما بالنسبة للإناث السوريات فستمنح لهن دون شروط.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أول دولة عربية أعادت فتح سفارتها في دمشق وتطبع علاقاتها مع الحكومة السورية.
رقم : 896417
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