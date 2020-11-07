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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:53
بمناسبة العمل الموسيقي المشترك "بيروت ألمك هو ألمي"؛

الرئيس اللبنانی يشكر إيران، رئيسا، حكومة وشعبا

الرئيس اللبنانی يشكر إيران، رئيسا، حكومة وشعبا
بعث مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور نبيل شديد برسالة الى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان يشكره فيها على المقطوعة الموسيقية التي عزفتها الفرقة الايرانية.

وجاءت في الرسالة ان رئيس الجمهورية اذ يتمنى نقل شكره لايران، رئيسا، حكومة وشعبا، على دعم لبنان ومؤازرته على مختلف الاصعدة، فانه يامل ان تتمكن بلادكم من تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها لتعود الى سابق عهدها وازدهارها.

وبعث مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور "نبيل شديد" برسالة الى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان "محمد جلال فيروزنيا" يشكره فيها على المقطوعة الموسيقية التي عزفتها الفرقة الايرانية،والتي قامت بإنتاجها و أشرفت على التأليف الموسيقي والنص الشعري، فضلا عن الإخراج الفني المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان و مؤسسة رودكي الايرانية وتشجيع معالي الوزير عباس مرتضى ،وهذا نص الرسالة:

وتسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بامتنان ال CD المتضمن المقطوعة الموسيقية بعنوان " بيروت.. المك هو المي " للاوكسترا الوطنية الايرانية والتي اعدتها وانتجتها المستشارية الثقافية لسفارتكم بالتعاون مع مؤسسة رودكي الثقافية في ايران كما ساهم في اعدادها قائد الاوركسترا الوطنية اللبنانية المايسترو اندريه الحاج.

ان هذه الهدية الفنية القيمة التي شكلت رسالة وفاء وتضامن مع لبنان ومع شهدائه الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، لاقت اهتمام واعجاب فخامة الرئيس لا سيما لجهة كونها الاضخم على المستوى الموسيقي انتاجا وتاليفا وتوزيعا، بالاضافة الى ما تعكسه من عمق في العلاقات اللبنانية - الايرانية على مختلف المستويات، ومن صداقة وتلاحم بين الشعبين الصديقين، وعلى مدى مشاركة ايران لبنان وشعبه في مصابهم الاليم والصعاب التي تعترض طريقها.

ان رئيس الجمهورية اذ يتمنى نقل شكره لايران، رئيسا، حكومة وشعبا، على دعم لبنان ومؤازرته على مختلف الاصعدة، كما للقيمين على هذا العمل المميز الذي يتمنى لهم المزيد من التقدم والاعمال الرائدة، فانه يامل ان تتمكن بلادكم من تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها لتعود الى سابق عهدها وازدهارها.

 
رقم : 896418
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