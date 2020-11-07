الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم، عمليات دهم وتفتيش اندلع على إثرها مواجهات، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.



في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات وصفت بالشديدة في مخيم قلنديا بعد اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة لحاراته وتفتيش عدة منازل.



ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات بالمخيم، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل منها منازل الشهداء حسين أبو غوش وعنان أبو حبسة وعيسى عساف، حيث عاينوا المنازل وصوّروها من الداخل والخارج.



وفي سياق متصل، انتشرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واعتقلت شابين من سكان الحي.



وشهدت البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى -فجر اليوم- تشديدات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المنتشرة، وإعاقة المصلين واحتجاز هوياتهم.



وفي الخليل، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل بعدد من الآليات العسكرية، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان على حاجز نصبته قرب المدخل المؤدي لمستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.