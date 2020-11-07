الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:04

استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية لمخزون الأسلحة النووية

استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية لمخزون الأسلحة النووية
قالت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، أمس الجمعة، إن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية استقالت من منصبها دون إبداء الأسباب.

وقالت الإدارة في بيان، إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة.

وأثار هذا الإجراء انتقادات من السناتور جيمس إينهوف، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.

وقال إينهوف في بيان: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها خلال هذا الوقت من الغموض يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي".

وفي وقت سابق قالت مجلة "ديفينس نيوز" وهي أول من تحدث عن استقالة جوردون هاجرتي، إنها اختلفت مع بروليت بشأن ميزانية إدارتها.

وجوردون هاجرتي هي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق، التي تديرها وزارة الدفاع.
رقم : 896425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
لماذا لم تسعف خدمات عيال سلمان وزايد وخليفة ترامب؟
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
معهد الفكر الامريكي يقر بقدرة ايران التسليحية
7 تشرين الثاني 2020
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
7 تشرين الثاني 2020
هكذا تودع ايران ترامب
هكذا تودع ايران ترامب
7 تشرين الثاني 2020
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
في حال رحيل ترامب.. هل ترحل الترامبية؟
7 تشرين الثاني 2020
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
العالم الاسلامي والمقاومة الفلسطينية لن يسمحا بضم الضفة الغربية
6 تشرين الثاني 2020
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
ماذا يحدث في دهاليز امريكا.. وماذا يخطط ترامب؟
6 تشرين الثاني 2020
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية
6 تشرين الثاني 2020
محمد جواد ظريف: زمن الهيمنة الغربية بلغ نهايته
محمد جواد ظريف: زمن الهيمنة الغربية بلغ نهايته
6 تشرين الثاني 2020
بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر تشهد أول انتخابات في تاريخها
بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر تشهد أول انتخابات في تاريخها
5 تشرين الثاني 2020
روحاني: الحكومة الأمريكية أي كانت ستذعن للشعب الإيراني
روحاني: الحكومة الأمريكية أي كانت ستذعن للشعب الإيراني
5 تشرين الثاني 2020
الارهاب السياسي في الانتخابات الأميركية
الارهاب السياسي في الانتخابات الأميركية
5 تشرين الثاني 2020
روسيا ملتزمة بـ "الاتفاقية العسكرية" مع أرمينيا.. فهل تريد حرباً أم حلاً سياسياً ؟
روسيا ملتزمة بـ "الاتفاقية العسكرية" مع أرمينيا.. فهل تريد حرباً أم حلاً سياسياً ؟
5 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)