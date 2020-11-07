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السبت 7 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:06

أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية

أحدث تعليق للرئيس الايراني على نتائج الانتخابات الاميركية
قال رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني اننا نأمل ان يعي الذين فرضو الحظر الى ان طريقهم كان خاطئا ولن يحقق اهدافهم على الاطلاق مبينا لتكون تجربة السنوات الثلاث الاخيرة درسا للادارة الامريكية القادمة لتعود الى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.

واضاف روحاني اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا، ان الشعب الايراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الارهاب الاقتصادي إلا انه تصدى له بكل مقاومة وصبر وبسالة مؤكدا ان الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الاخر لامتثال القوانين الدولية .

واعرب رئيس الجمهورية عن امله ان يعي واضعو الحظر ان طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق اهدافهم على الاطلاق وان تكون تجربة السنوات الثلاث الماضية درسا للحكومة الامريكية القادمة للالتزام بالقوانيين والمقررات الدولية وان يلمس الشعب الايراني ثمار صبره ومقاومته .
رقم : 896426
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